Een vrachtwagen is dinsdagmorgen tegen het viaduct op de Binckhorstlaan in Den Haag gereden. Het treinverkeer, dat normaal gesproken over het viaduct rijdt, is tijdelijk stilgelegd.

De vrachtwagen schoot na de aanrijding met het viaduct van de weg en ramde een lantaarnpaal. De bestuurder van de Renewi-vrachtwagen is volgens omstanders vergeten om de "arm" van de wagen naar beneden te doen.



Het viaduct liep bij de aanrijding schade op. ProRail gaat de schade inspecteren en heeft tijdelijk het treinverkeer stilgelegd.



Ambulancepersoneel heeft zich over de bestuurder ontfermt. Door het ongeval is één rijbaan van de Binckhorstlaan afgesloten.