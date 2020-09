Oud zorgminister Bruno Bruins vervangt tijdelijk de algemeen directeur van de HTM. Jaap Bierman werd deze zomer ernstig ziek en ondergaat een langdurige behandeling, laat het Haags vervoersbedrijf weten.

Bruins wordt op 28 september officieel benoemd. "De aanleiding, de ziekte van Bierman, is heel vervelend, maar ik vind het eervol om Jaap in deze periode te vervangen", laat Bruins weten. Eerder in zijn loopbaan was hij al werkzaam in de vervoerssector bij HTM en Connexxion.

In maart zakte Bruins, toen nog minister voor Medische Zorg, in elkaar tijdens een Kamerdebat over de coronacrisis. Later werd bekend dat hij terugtrad. Drie maanden lang viel Martin van Rijn voor hem in. Inmiddels heeft minister Tamara van Ark het stokje definitief van Bruins overgenomen.

Ook bij de HTM krijgt Bruins weer met de coronacrisis te maken. "HTM staat de komende periode voor grote uitdagingen, net als andere bedrijven in het openbaar vervoer. Het is belangrijk voor HTM om goed door de coronacrisis te komen en ook het lange termijn perspectief voor ogen te houden. Want een ding is duidelijk: het openbaar vervoer blijft groeien en investeringen blijven hard nodig."