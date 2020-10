Door een mogelijke breuk in een waterleiding is er maandag wateroverlast ontstaan op de weg bij de Hoefkade, ter hoogte van de Jacob Catsstraat in Den Haag. De apotheek is tijdelijk ontruimd.

De straat staat gedeeltelijke onder water. Drinkwater- en duinbeheer Dunea is aanwezig om de waterleiding te herstellen.



De politie heeft een groot deel van de straat afgezet met linten. En uit voorzorg is de apotheek, gelegen aan het kruispunt, ontruimd.



Hoe de de breuk in de waterleiding is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.