De verdachte van een fataal steekincident op 7 juni in het Haagse Moerwijk kan zich niets meer van die nacht herinneren. Dat zei de veertigjarige man uit Voorburg althans maandag tijdens de eerste inleidende strafzitting bij de Haagse rechtbank. Er wordt een uitgebreid medisch onderzoek gedaan om vast te stellen welke stoffen er in zijn bloed zaten.

In de Hoogvlietstraat overleed op 7 juni een 36-jarige bewoner nadat hij thuis meerdere malen was gestoken met een mes. Volgens buurtbewoners was er een ruzie aan vooraf gegaan. De verdachte die bij het slachtoffer op bezoek was, vluchtte op de fiets en werd kort daarna opgepakt op de Melis Stokelaan. Hij wordt verdacht van moord en zit nog steeds vast.

Het onderzoek naar de steekpartij is nog niet afgerond. Behalve een uitgebreid bloedonderzoek, komt er nog een advies van de reclassering. De advocaat van de verdachte verzocht of deskundigen wilden bekijken of de verdachte eigenlijk eerder in een kliniek had moeten worden opgenomen.

Het Openbaar Ministerie vond dat 'niet opportuun', aangezien psychologen en psychiaters aansturen op een vorm van tbs. De rechter wees het verzoek eveneens af.

De rechtszaak wordt 16 november voortgezet.