Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond een man uit een bouwkraan gehaald op een bouwterrein aan het Prins Willem-Alexanderhof in Den Haag. Bouwterreinen zijn verboden toegang voor mensen die daar niet horen. De man heeft tegen de politie gezegd dat hij in slaap was gevallen in de kraan.

Een onderhandelaar op de grond probeerde de man naar beneden te krijgen, maar er kwam geen reactie.

Daarom werd er een politiehelikopter ingezet om de situatie van bovenaf in de gaten te houden en klom een arrestatieteam met klimgordels om naar boven.

Zij hielden de man aan en namen hem mee naar het bureau.