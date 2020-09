Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 43-jarige Rotterdammer ervan twee minderjarige meisjes seksueel te hebben misbruikt. De vermeende vijftienjarige slachtoffers waren zogenoemde mentorkinderen, die aan de zorg van de verdachte waren toevertrouwd.

De ontucht zou hebben plaatsgevonden in Den Haag, waar de maatschappelijk hulpverlener zijn werkterrein had, en speelde in de periode van eind januari dit jaar tot begin april.

De Rotterdammer zou met een van de slachtoffers hebben getongzoend. Volgens de aanklacht zou hij bij het andere meisje verder zijn gegaan en seksueel bij haar zijn binnengedrongen. Het misbruik zou zich meerdere malen hebben voorgedaan. Hoe de ontuchtzaak aan het rollen is gekomen, is nog onduidelijk.

De Rotterdammer was als mentor voor de kinderen, die extra zorg nodig hebben; de aangewezen persoon om hen bij hun ontwikkeling en welbevinden te begeleiden. Het OM stelt dat de Rotterdammer daarbij als hulpverlener zijn boekje ver te buiten is gegaan.

Hij zal zich komende week in Den Haag voor de rechtbank moeten verantwoorden. Door het OM is nog niet naar buiten gebracht voor welke zorginstelling de Rotterdammer werkzaam was.