Een automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om op de Supernovaweg in Den Haag, in de buurt van de Binckhorst, een taxi in te halen via de stoep. De auto botste vervolgens op een lantaarnpaal en schoot door. De automobilist en de bijrijder raakten gewond.

Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumateam werden opgeroepen. De twee personen die in de auto zaten, zijn op straat behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis vervoerd volgens calamiteitenwebsite District8.

Het team Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie kwam ter plaatse voor onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.