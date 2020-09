Het is vanaf 2021 niet meer mogelijk om rechtstreeks tussen Den Haag en Brussel te reizen met de trein.

Met de Thalys naar Parijs of met de trein naar Antwerpen en Brussel, ooit kon het allemaal vanaf Den Haag Hollands Spoor. De laatste rechtstreekse internationale treinverbinding gaat nu verdwijnen. Reizigers kunnen dan alleen nog naar buitenlandse steden reizen door over te stappen.

De trein naar Antwerpen en Brussel vertrekt nu nog vier keer per dag, maar in december 2021 komt deze te vervallen. De internationale treinen vanuit Amsterdam rijden dan in een keer door via Rotterdam naar Antwerpen en Brussel en stoppen onderweg niet meer in Den Haag.

Volgens de plannen zal er pas in 2025 weer een rechtstreekse verbinding zijn met het buitenland. Dan moet de nieuwe treinverbinding met Duitsland klaar zijn.