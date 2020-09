Een auto is donderdagavond tussen de kade en een steiger terechtgekomen aan de Doctor Lelykade in Scheveningen. De brandweer heeft het voertuig uit het water gehaald.

Hulpdiensten waren groots uitgerukt, omdat er mogelijk nog iemand in het voertuig zou zitten. Ook de KNRM was aanwezig om de brandweer te helpen. Er bleken echter geen inzittenden te water te zijn geraakt.



Hoe de auto te water is geraakt, is nog onduidelijk. "Vermoedelijk is de bestuurder de handrem vergeten aan te trekken", aldus de woordvoerder van de brandweer.



De brandweer heeft met behulp van duikers en een hijskraan de auto uit het water gehaald. "De politie gaat nu op zoek naar de eigenaar."