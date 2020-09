Een geparkeerde auto op de Galileistraat in Den Haag heeft in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestaan. Het voertuig is uitgebrand.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. De brand woedde aan en in de achterkant van de auto.

Door de brand- en waterschade is de auto zwaar beschadigd. Het voertuig moet als verloren worden beschouwd.