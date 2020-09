De Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de strandpaviljoenhouders in Scheveningen zeggen compleet overdonderd te zijn nu bekend is dat er vrijdag nieuwe coronamaatregelen in de regio worden afgekondigd.

De Haagse horeca is bang dat code oranje wordt afgekondigd waardoor er geen bezoekers naar Den Haag mogen komen. André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen zei woensdag dat hij zijn hart vasthoudt voor de komende maanden. "We zien het met angst en beven tegemoet."

Maarten Hinloopen, voorzitter van KHN Den Haag zegt geen flauw idee te hebben wat code oranje zou betekenen voor de horeca in de stad. Afgelopen weken was er volgens hem juist weer een goede sfeer op de terrassen. "

Hinloopen zegt dat er afgelopen periode voortdurend goed overleg is geweest met de GGD. "De laatste berichten die wij van de GGD hadden is dat bij het groeiende aantal besmettingen de horeca niet de hotspot is. Ik verwacht én hoop dat er niet specifieke extra maatregelen voor de horeca gaan komen. Daar zit het probleem immers niet." Dat zit volgens hem vooral bij de studenten. "Ik verwacht niet dat het in de horeca nog verder uit de hand gaat lopen met extra corona-maatregelen", zegt hij hoopvol.

Wat er op de agenda van dit zogenoemde Regionaal Beleidsteam (RBT) staat, kan een woordvoerder van GGD Haaglanden niet zeggen. Een woordvoerder van minister Hugo de Jonge liet woensdag aan NU.nl weten dat er vrijdag tijdens een persconferentie van hem en premier Mark Rutte zeker nieuwe maatregelen zullen worden afgekondigd voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.