Twee auto's en een scooter zijn in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1.00 uur volledig in vlammen opgegaan in de Herman Costerstraat in Den Haag. Ook een ruit van een naastgelegen huis sneuvelde door de vlammenzee. Niemand raakte bij de brand gewond.

De twee auto's, die achter elkaar geparkeerd stonden, en de scooter moeten als verloren worden beschouwd.

Ook een huis in de straat is behoorlijk beschadigd. Door de hitte barstte de ruit op de begane grond en de brandweer moest de voordeur eruit zagen vanwege het rookalarm dat in de woning afging. Of er op het moment van de brand mensen in het pand aanwezig waren, wist een woordvoerder van de brandweer niet te zeggen.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.