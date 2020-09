De politie heeft maandagavond zes minderjarigen aangehouden voor mogelijk vuurwapenbezit. Bij de arrestatie werd door een agent een waarschuwingsschot gelost.

Bij de politie kwamen rond 20.00 uur meerdere meldingen binnen dat er iemand met een vuurwapen op de kermis op het Malieveld rondliep.

"De jonge man, waarvan ook een signalement bekend was, zou deel uitmaken van een groepje jongeren dat gevolgd werd door de beveiliging", laat de politie dinsdag weten.

"Toen de jongeren de agenten in de gaten kregen, versnelden zij hun looppas." Omdat zij mogelijk in het bezit waren van een vuurwapen hielden de agenten de groep aan met getrokken wapen. "Toen een van de verdachten de instructies van de politie niet opvolgde, heeft een van de agenten een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond."

Niet aangetroffen

In totaal werden er zes minderjarigen aangehouden. "Een vijftienjarige Hagenaar en vijf zestienjarige plaatsgenoten." Een vuurwapen werd niet aangetroffen. "Mogelijk is degene met het wapen weten te ontkomen."

Alle verdachten zijn na verhoor heengezonden. "De recherche stelt een onderzoek in naar de ontkomen verdachte met het vuurwapen."

Jan Vermolen, woordvoerder van de kermis, betreurt de gebeurtenis. "Het is gewoon een incidentje. Een smetje op een verder heel geslaagd evenement", zegt hij. Vermolen benadrukt dat de Haagse kermis afgelopen dagen verder vlekkeloos is verlopen. "Het is een topsfeer met bezoekers van alle leeftijden en alle culturen."

In vier dagen tijd zijn er volgens hem meer dan 40.000 bezoekers geweest. Aan de beveiliging is grote aandacht besteed, weet hij. Zo is er tasjescontrole en staan er hekken rond het Malieveld.

Den Haag heeft dit jaar de grootste kermis van Nederland. Tilburg, die dit altijd heeft, had dit jaar minder attracties vanwege de coronacrisis.