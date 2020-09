De politie heeft maandagavond een waarschuwingsschot gelost bij een verdachte situatie op de kermis op het Malieveld. Er zou een persoon met een vuurwapen zijn gezien. Zes mensen zijn aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie waren de agenten genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen bij de benadering van de verdachten. De vijf zijn ingerekend zijn verhoord.

De politie is een onderzoek gestart. De woordvoerder kan nog niet vertellen of er een wapen bij één van de vijf arrestanten is aangetroffen.

De arrestatie verhindert de kermis verder niet.