Een ongeluk op de Erasmusweg, op de kruising met de Troelstrakade, in Den Haag heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor een grote ravage op de weg gezorgd. Het is nog niet bekend hoe het met de inzittenden van de voertuigen gaat.

Vermoedelijk zijn bij het ongeval vier auto's betrokken geraakt. Veel hulpdiensten zijn aanwezig geweest bij het ongeluk om hulp te verlenen.

De oorzaak van het incident is vooralsnog niet bekend. De politie doet onderzoek.