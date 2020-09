Bij een nagelsalon in de Herenstraat in het centrum van Den Haag is maandag geen brand uitgebroken.

Omstanders dachten een gaslucht te ruiken en belden de brandweer, maar de gearriveerde hulpdiensten merkten ze al snel dat er geen gas was ontsnapt, maar een walm van nagellakgeur.

De nagelsalon in de Herenstraat had namelijk enkele ramen geopend om te luchten. De brandweer vertrok daarom al snel weer.