Het Mauritshuis in Den Haag richt een permanente presentatie in over Johan Maurits (1604-1679), bouwheer en naamgever van het Mauritshuis.

Voorheen keek het museum vooral naar de betekenis voor kunst, architectuur en wetenschap van Johan Maurits, nu heeft het vanaf 24 september ook blijvend aandacht voor zijn rol als gouverneur van de kolonie Nederlands-Brazilië en zijn optreden in de trans-Atlantische slavenhandel, zegt een woordvoerder.

Er wordt een hele zaal aan Maurits besteed. Schilderijen die er komen te hangen zijn onder meer een portret van Johan Maurits door Jan de Baen, een door Frans Post geschilderd Gezicht op het eiland Itamaracá in Brazilië en een portret van Maria I Stuart met een bediende van de hand van Adriaen Hannema.

Ze zijn uit de eigen collectie. Bij de kunstwerken zijn nieuwe teksten geschreven, waarin informatie is verwerkt uit het onlangs begonnen project Revisiting Dutch Brazil and Johan Maurits.

Johan Maurits is niet degene die de kunst van het Mauritshuis verzamelde, dat deed stadhouder Willem V. Koning Willem I wees het Mauritshuis later aan als onderkomen voor de toenmalige kunstcollectie.

Het Mauritshuis besteedde vorig jaar tijdelijk aandacht aan Johan Maurits met de expositie Bewogen Beeld - Op zoek naar Johan Maurits, en ook op de site van het museum is informatie te vinden, waarbij ook al kort wordt ingegaan op zijn rol in de suikerindustrie waar slaafgemaakte Afrikanen aan het werk werden gezet.

Het museum maakt op 24 september ook vier onderzoekers bekend die in de komende periode verschillende aspecten van Nederlands-Brazilië en Johan Maurits nog nader gaan bestuderen.