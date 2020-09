Een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zondag aangehouden als verdachte in het onderzoek naar een dodelijk steekincident op de Schoutendreef in Den Haag, meldt de politie maandag. Bij het steekincident kwam een 38-jarige man om het leven.

Het slachtoffer werd zaterdag 5 september rond 16.00 uur gewond aangetroffen in de portiek van een woning aan de Schoutendreef. Het slachtoffer bleek te zijn neergestoken en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.



"In het onderzoek dat direct daarna startte, werd onder meer sporenonderzoek verricht", laat de politie maandag weten. Daarnaast is er een buurtonderzoek en passantenonderzoek gedaan. Het onderzoek leidde naar de nu aangehouden verdachte.