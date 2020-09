Duikers van de brandweer hebben maandagochtend een persoon uit een auto gered langs de Westvlietweg in Den Haag. De auto was door nog onbekende oorzaak in het water terechtgekomen.

Ooggetuigen zagen het ongeval gebeuren en gingen direct het water in, laat de brandweer weten. Bij aankomst van de brandweer hebben brandweerduikers, dankzij aanwijzingen van de getuigen, het slachtoffer uit het voertuig gered.

Eenmaal op de kant is het slachtoffer gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brandweerduikers hebben na de redding nog verder gezocht in het water, om er zeker van te zijn dat de geredde persoon de enige was die in het voertuig zat.

Met behulp van een kraan is de auto op de kant gezet. De politie doet onderzoek naar het ongeval.