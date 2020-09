Door de warme temperaturen is het zondag druk in Scheveningen. De parkeergarage aan de boulevard is vol en er staat een file richting het strand.

Verkeersregelaars hebben enkele toegangswegen afgesloten. Wanneer de toegangswegen weer opengaan, is nog niet bekend.

De komende dagen stijgen de temperaturen langzaam naar zomerse hoogten. Voor dinsdag is er in Scheveningen 29 graden voorspeld.