Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag riep tijdens het Prinsjesontbijt zaterdag iedereen nogmaals op niet naar het centrum van Den Haag te komen op Prinsjesdag. "Er is niets te zien, volg het op televisie", aldus Van Zanen.

"Door het coronavirus is het niet anders", zegt Van Zanen, die de opening van het parlementaire jaar voor het eerst als burgemeester van Den Haag meemaakt.

Samen met de Eerste en Tweede Kamer en met het ministerie van Defensie heeft hij besloten tot 'niet komen'. "Het wordt anders onveilig, dan krijg je gedoe: niet doen", zegt Van Zanen.

De burgemeester is op Prinsjesdag bezig met de veiligheid. "Dat ben ik elke dag, want in Den Haag is altijd wat te doen."

Prinsjesdag vindt plaats op dinsdag 15 september.