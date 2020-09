Een burenruzie op de Van Baerlestraat in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag hoog opgelopen. Een ruit van een woning is hierbij beschoten. Niemand raakte hierbij gewond.

Volgens calamiteitensite Regio15 heeft er na het incident nog een confrontatie plaats gevonden. Een van de buurtbewoners zou daarbij uit het raam hebben gehangen en bedreigingen hebben geuit.

Waarmee het raam precies beschoten is, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar het incident.

Correctie: Eerder meldden we dat het ruit ingeslagen was, dat klopt echter niet. Het raam is beschoten.