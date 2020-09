Een man is zondagochtend gewond geraakt toen een persoon hem probeerde te beroven op de Hildebrandstraat in Den Haag. Mogelijk heeft er ook een schietincident plaatsgevonden. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Hoe de persoon gewond is geraakt, is niet bekend. Het slachtoffer is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens een politiewoordvoerder was de man wel aanspreekbaar toen het ambulancepersoneel aankwam. De woordvoerder geeft aan dat de recherche onderzoek doet naar het vermoedelijke schietincident en de beroving.