Een oudere voetganger is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de De La Reyweg in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance vervoerd.

In de voorruit van het betrokken voertuig is een grote barst te zien. Naast het ambulancepersoneel werd ook het Mobiele Medisch Team opgeroepen.

De rijbaan van De la Reyweg richting Loosduinsekade is tijdelijk afgezet. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar het ongeluk.