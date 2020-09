Een paar honderd betogers protesteren zaterdagmiddag op de Koekamp in Den Haag tegen de heroprichting van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD). De activisten willen dat de omstreden 'pedopartij' verboden wordt en niet mee kan doen aan de verkiezingen in de Tweede Kamer.

De betogers kwamen rond het middaguur naar het grasveld toe met spandoeken en borden met teksten als "Kinderen zijn geen lustobject" en "het gevecht tegen het pedorecht". Rond 13.30 uur kwamen tientallen motorrijders langs om ook hun steun te betuigen.

De demonstranten willen voorkomen dat de beruchte politieke partij mee kan doen aan de verkiezingen in de Tweede Kamer. Eerder werd al een online petitie gestart waarin handtekeningen worden verzameld voor een verbod op de PNVD. Inmiddels hebben ruim 600.000 Nederlanders de petitie al ondertekend.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er in Den Haag wordt geprotesteerd tegen de PNVD. Vorige week werd er langs de Hofvijver betoogd. Toen kwamen leden van motorclub Untouchables langs en hielden een knuffelinzamelingsactie voor kwetsbare kinderen.