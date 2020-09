Twee zeilers zijn zaterdagochtend voor de kust van Scheveningen in de problemen gekomen. Door het onstuimige weer sloeg een van de twee overboord, waarna de ander een zandbank op voer.

De zeilers kwamen waarschijnlijk in de problemen omdat ze de afslag naar het havenhoofd hadden gemist. Een van hen viel van de boot af, waarna de zeilpartner een radiosignaal stuurde naar de kustwacht. Oplettende surfers schoten echter al eerder te hulp en haalden de drenkeling uit de zee.

De andere zeilboot strandde enkele meters voor de kust in het zand. Brandweerlieden hebben geholpen om deze persoon aan land te krijgen. Beide zeilers bleken geen verwondingen te hebben.

Hun boot is vlotgetrokken door een boot van de KNRM naar een dieper stuk zee. Vanuit daar is de boot begeleid naar een plek in de haven.