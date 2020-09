Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Vrijdag steeg het landelijk met 1.270 besmettingen. De regio Haaglanden telde volgens deze recente telling de meeste nieuwe gevallen.

Het virus werd in Den Haag en omgeving 222 keer vastgesteld. Sinds het begin van de uitbraak werden alleen afgelopen woensdag nog meer besmettingen geregistreerd in Haaglanden. Den Haag zelf telde 123 nieuwe gevallen, Delft 28 en Zoetermeer 21.

Deze week werd duidelijk dat Den Haag en omgeving hard bezig zijn om de nieuwe coronahoofdstad van het land te worden met een griezelig hard stijgend aantal besmettingen. Omdat de meeste besmettingen in Den Haag en regio plaatsvinden in privé-situaties komt er, ook nu het aantal besmettingen toeneemt, geen mondkapjesplicht. "Een mondkapjesplicht is niet van toepassing in een privé-setting", legt GGD Haaglanden uit in samenspraak met de Veiligheidsregio Haaglanden.

Landelijk

Het aantal besmettingen steeg in een etmaal dus met 1.270.

Het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland steeg met 209, waaronder 186 in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen 172 nieuwe gevallen aan het licht, het grootste aantal in een maand. In de provincie Utrecht werden 97 mensen positief getest.

Ook op andere plaatsen werden veel positieve tests geregistreerd. In de provincie Groningen werden 29 nieuwe gevallen genoteerd, het grootste aantal daar sinds eind maart. De 54 nieuwe gevallen in Kennemerland vormen de grootste toename daar sinds begin april. Het aantal besmettingen in Gelderland-Zuid, steeg met 48, de grootste toename sinds half april.

De meeste opgenomen patiënten liggen in Amsterdam en Rotterdam.