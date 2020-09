De kermis is weer neergestreken op het Haagse Malieveld. Maar ook dat is dit jaar anders dan anders, de organisatie heeft er alles aan gedaan de kermis coronaproof te maken.

Zo is er een vaste looproute, houden toezichthouders een oogje in het zeil en zijn er verschillende in- en uitgangen. Vrijdagmiddag om 14.00 uur werd de kermis geopend. Er staan ruim negentig attracties en kraampjes op het veld. De kermis staat er tot en met 11 oktober.

Normaal is de Tilburgse kermis de grootste van het land, maar die was vanwege de coronacrisis dit jaar kleiner. Door het virus ging ook de voorjaarskermis in Den Haag niet door.

Jan Vermolen, ook wel bekend van zijn bedrijf De Haagsche Oliebollenbakkerij zei eerder: "We zijn enorm trots op de nieuwe burgemeester en de wethouders. Daarmee tonen ze ballen en dat is nodig in deze tijd. We hebben natuurlijk actie gevoerd om weer open te kunnen gaan, zoals met de demonstratie op het Malieveld en die keer dat we werden tegengehouden op de snelweg. Onze acties hebben geholpen."