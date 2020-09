Een zwemmer is donderdagavond in een mui terecht gekomen in de zee bij de Wassenaarse Slag. Twee surfende broers zagen dat de zwemmer in de problemen zat en schoten direct te hulp.

De zwemmer was uitgeput en onderkoeld geraakt, meldt calamiteitensite Regio15. Met behulp van een surfboard hebben de broers het slachtoffer aan de kant gekregen. Personeel van Strandpaviljoen Sport heeft daarna de zwemmer bijgestaan. Met een kusthulpverleningsvoertuig is het slachtoffer naar het parkeerterrein gebracht waar de ambulance en traumahelikopter klaarstonden.

Na controle door ambulancepersoneel is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De arts van het Mobiel Medisch Team hoefde niet mee te rijden met de ambulance.

Wat is een mui

Muien kunnen levensgevaarlijk zijn voor zwemmers. Een mui is een geul tussen zandbanken, waar een zeer sterke stroming ontstaat. "Voor de kust liggen vaak zandbanken. Tussen de zandbanken bevinden zich muien, waarbij water de zee in stroomt of richting het strand stroomt", aldus de Reddingsbrigade. "Een mui is gemiddeld 15 tot 30 meter breed en kan tot 100 meter de zee in stromen, met een snelheid tot wel 10 kilometer per uur; dat is sneller dan een olympisch zwemmer."