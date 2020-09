De Eredivisie-wedstrijden van ADO Den Haag zijn komende weken live te zien in de Pathé bioscoop aan het Spui. Fans die vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig kunnen zijn in het stadion, kunnen de wedstrijden volgen op een groot scherm.

De eerste wedstrijd is zondag te zien in de bioscoop, wanneer ADO Den Haag tegen Heracles speelt.

In de bioscoop gelden regels in verband met de coronacrisis. Zo kunnen tickets alleen online worden besteld. Daarbij kan iedereen meteen een plekje uitzoeken. Twee personen of één huishouden mogen bij elkaar zitten. Verder moet iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De Eredivisie-wedstrijden zijn in meerdere steden live te volgen in de bioscoop. In Rotterdam worden de wedstrijden van Feyenoord vertoond in Pathé De Kuip, Sparta is te zien in de bioscoop aan het Schouwburgplein. Ook fans van FC Utrecht, Vitesse, PEC Zwolle, FC Groningen, Willem II en Ajax kunnen de Eredivisie wedstrijden in de bioscoop van die steden bekijken.