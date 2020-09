Hondenbezitters moeten goed opletten voor groene eikels waarmee de grond in Haagse parken en langs de weg momenteel bezaaid ligt. Deze eikels zijn namelijk giftig voor honden.

Mensen moeten hun hond niet zonder toezicht in Haagse buurten laten waar veel eikels vallen, bijvoorbeeld aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov of in het Haagse en Scheveningse Bos en bij Loosduinen.

Groene eikels zijn nog onrijpe eikels. Deze vallen nu veel van de boom door de droogte en warmte van de afgelopen weken. Voor dieren zoals schapen, geiten, paarden, koeien en honden zijn groene eikels giftig.

In groene eikels zit veel tannine. Dit kan zorgen voor schade aan darmen, nieren en bloedvaten. Ook de groene bladeren van de eikenboom bevat veel tannine. Dieren met een eikelvergiftiging worden sloom, eten slecht en kunnen onder meer buikpijn, bloederige diarree en donkere urine krijgen.

Honden kunnen ook misselijk zijn en gaan braken. Neem snel contact op met de dierenarts als je denkt dat je dier eikels heeft gegeten en deze symptomen vertoont.

Houd honden en vooral puppy's in de gaten. "Ook rijpe, bruine eikels bevatten tannine, maar minder dan de groene. Ook rijpe eikels zijn dus ongezond", zegt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren.