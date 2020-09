De politie is op zoek naar getuigen die de vermiste Niek de Graaf hebben gezien in duingebied Meijendel. Volgens een woordvoerder van de politie hebben speurhonden een geur van de man getraceerd die vanaf het Haagse Bos leidt naar het natuurgebied langs de kust.

Dit weekend zijn de informatieborden die in en rondom het Haagse Bos stonden, verplaatst naar Meijendel, ten noorden van Scheveningen. Het natuurgebied is ongeveer 2.000 hectare groot. Waar het geurspoor de honden precies heen heeft geleid, is niet bekend.

De 56-jarige man werd op dinsdagochtend 25 augustus voor het laatst gezien in het Haagse Bos. Hij droeg toen een donkerrood shirt met korte mouwen en een streep op een van de schouders, zwarte hardloopbroek en felblauwe hardloopschoenen. Hij heeft grijs haar en is ongeveer 1.90 meter lang.