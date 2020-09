Het Willem Beukelszoonplein in Scheveningen is ineens veranderd in een straat. De gemeente Den Haag heeft borden geplaatst met daarop Willem Beukelszoonstraat.

Al jaren liggen het Willem Beukelszoonplein en de Willem Beukelszoonstraat gemoedelijk in het verlengde van elkaar, maar nu is de straat doorgetrokken en het plein verdwenen. Pleinbewoner Maarten kan er wel om lachen, maar verbaast zich ook vooral: "Iemand die zo'n bord vervangt, moet dit toch zien?"

"De consequentie van dit verkeerde bord is dat bezorgers het Willem Beukelszoonplein niet meer kunnen vinden. We lopen misschien pakketjes mis, omdat bezorgers niet weten waar ze moeten zijn. Je zal maar wachten op een lekkere hap sushi die nooit komt." De nummers aan het plein en de straat komen soms overeen, dus dat zou best kunnen gebeuren.

Maarten deelde zijn verbazing op Twitter en heeft een bericht gestuurd naar de gemeente via e-mail en de app. "Maar ik heb nog geen reactie gehad."