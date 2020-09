Ahmad B. is dinsdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor brandstichting in het gebouw van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk. De Hagenaar zakte tot zijn frustratie al negen keer voor zijn rijbewijs en zou daarom motorbenzine in het gebouw hebben gegoten. Vervolgens stak hij de vloeistof in brand.

B. liep op 3 januari 2020 het gebouw van het CBR in en heeft daar meegebrachte benzine in brand gestoken. Op die manier hoopte hij aandacht te vragen voor zijn situatie.

"De brand veroorzaakte veel materiële schade en het pand kon daardoor zes maanden niet worden gebruikt, met alle gevolgen voor medewerkers en examenkandidaten", aldus het OM. "Daarbij komt dat de brand en de rookontwikkeling ernstige of zelfs fatale gevolgen kon hebben voor de aanwezigen in het pand."

Gedragsdeskundigen vinden dat B. psychische problemen heeft en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. "Het is noodzakelijk dat de verdachte intensief wordt behandeld. Omdat het om een ernstig feit gaat kan de duur van de maatregel langer dan vier jaar duren."

De officier van justitie eiste drie jaar en tbs met dwangverpleging, maar de rechtbank vindt het in het belang van de verdachte en de maatschappij dat de tbs-maatregel zo snel mogelijk begint. "Daarom legt de rechtbank geen gevangenisstraf voorafgaand aan de behandeling op."