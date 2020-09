Om de zoveel tijd gooit een radiozender het programma om, gewoon om lekker te verversen en het nieuwe radioseizoen fris te beginnen. Bij Den Haag FM gaat deze nieuwe programmering maandag 5 oktober in, maar is daarna wel heel erg veranderd.

Zo goed als alle programma’s van Den Haag FM zijn vanaf die datum niet meer te horen, meldt regiopartner indebuurt DenHaag. De programma’s van Omroep West worden in plaats van de radioprogramma’s Haagse Ochtendradio en Studio Haagse Bluf van Den Haag FM ‘geplugt’. Dat betekent dus dat er een einde komt aan deze twee programma’s en dat je Omroep West dan dus zowel op Radio West als Den Haag FM hoort.

Ook het middagprogramma, Rob’s Tussendoortje (van 12.00 tot 15.00 uur), gaat verdwijnen. "We zijn op zoek naar een nieuw programma van 10.00 tot 12.00. Daarvoor wordt op dit moment een plan bedacht", vertelt hoofdredacteur van Omroep West Henk Ruijl ons.

Vernieuwen

"We hebben een half jaar geleden de gemeente op de hoogte gebracht over de plannen om te vernieuwen", vertelt Henk. "We willen een redactie met meer vaste krachten, meer ruimte voor de vrijwilligers (deze verzorgen de dagelijkse programmering na 19.00 uur -red.) op de radio, meer aandacht voor de website en de app én meer video op tv. Dan moet er flink wat veranderen en verdwijnen sommige formats. Zo worden we een betere stadsomroep met meer nieuws."

Ook Omroep West zelf gaat in de toekomst flink veranderen. "Maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen", aldus Henk.