Twee auto's zijn afgelopen nacht verwoest door een brand op de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam. Een van de auto's is vermoedelijk aangestoken.

De vlammen sloegen vlak voor middernacht uit een auto die nabij de flat stond geparkeerd. Bij aankomst van de brandweer was de brand al overgeslagen naar een geparkeerde auto die ernaast stond.



De brandweer heeft beide wagens geblust. De schade aan de voertuigen is fors. Beide auto's moesten geborgen worden.



Omdat een van de auto‘s vermoedelijk is aangestoken, wordt de brand meegenomen in het onderzoek naar autobranden die Leidschendam al sinds april teisteren.