De A4 in de richting van Amsterdam bij Rijswijk is weer vrij. Eerder op maandag vond er een ongeluk plaats met vier auto's, waardoor de weg volledig werd afgesloten.

De ANWB liet rond 10.00 uur weten dat alleen de linkerrijstrook nog dicht is, omdat de hulpdiensten bezig zijn met een spoedreparatie aan de vangrail.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen. De politie doet nog onderzoek.

Weggebruikers richting Amsterdam kunnen het beste omrijden via de A13 en de A20.