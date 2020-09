Een man is zaterdagmiddag overleden aan de gevolgen van een steekincident in een woning aan de Schoutendreef in Den Haag.

Het slachtoffer werd rond 16.10 uur in de portiek van een woning aan de Schoutendreef aangetroffen nadat hij was neergestoken. Medische hulp mocht niet meer baten, de man overleed aan zijn verwondingen.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.