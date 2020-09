De gemeente Den Haag wil onder voorwaarden meewerken aan het plan om een gebouw met extra woningen en kantoorruimte te bouwen naast station Den Haag Centraal en de Hoftoren. Dat meldt de gemeente woensdag.

De eigenaren van de locatie organiseren twee online bijeenkomsten op donderdag 10 en maandag 21 september waarin ze in gesprek kunnen met onder meer bewoners.

Het zou gaan om een gebouw met twee torens met twaalfhonderd appartementen, waarvan 30 procent is bestemd voor sociale huur. Ook is er ruimte voor 28.000 vierkante meter voor kantoren.

Op de begane grond van de torens zouden er een fitness, een kinderopvang, een fietsenmaker en ontmoetingsplekken voor bewoners worden ingericht.

De plannen passen binnen de gemeenteplannen om de groei van de stad rondom de stations van Den Haag te centreren.

De voorwaarden van de gemeente komen te staan in een Planuitwerkingskader (PUK) waarover naar verwachting eind 2020 wordt beslist. Zodra het PUK is vastgesteld mogen de eigenaren van de Bellevue-locatie de plannen vervolgens in detail uitwerken.