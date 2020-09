Een droger is woensdagmiddag op de tweede etage in een woning aan de Nassau Odijckstraat in Den Haag in brand gevlogen. De bewoner is vanwege het inhaleren van rook naar het ziekenhuis overgebracht.

In eerste instantie zou er nog een persoon in de woning aanwezig zijn. De brandweer heeft daarom meer mensen ingezet. Hierdoor was de brand snel onder controle en kon de woning worden doorzocht. De brandweer heeft uiteindelijk geen mensen meer aangetroffen.

De woning is volgens de brandweer flink beschadigd. De naastgelegen panden zijn uit voorzorg doorzocht, maar daar was geen sprake van schade.