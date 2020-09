De gemeente Den Haag stelt 400.000 euro extra beschikbaar voor de omruilregeling voor dieselauto's en brom- en snorfietsen vanwege de uitbreiding van de milieuzones van de aankomende jaren. Dat maakt wethouder Liesbeth van Tongeren dinsdag bekend.

Het bedrag komt boven op de 300.000 euro die eerder werd vrijgemaakt door de gemeente. Dit bedrag is al opgemaakt.

Inwoners die hun dieselauto inruilen, krijgen een tegoed van 1.000 euro. Het slopen van een brom- of snorfiets levert een tegoed op van 400 euro. Er zijn sinds januari 450 brom- en snorfietsen en 65 dieselauto's ingeleverd.

Eigenaren van auto's of brommers kunnen het tegoed gebruiken voor een (elektrische) fiets, een elektrische brom- of snorfiets of een ov-kaart voor reizen met het openbaar vervoer. Het tegoed op de ov-kaart kan ook worden gebruikt voor het huren van een deelauto en van ov-fietsen.

De regeling sluit aan op de uitbreiding van de milieuzones die de aankomende jaren stapsgewijs wordt ingevoerd.