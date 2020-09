De video-uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen van de Haagse gemeenteraad worden vanaf dinsdag ondertiteld. Dit betekent dat de uitzendingen ook toegankelijk zijn voor mensen met een gehoorbeperking.

De ondertiteling gebeurt niet live, maar mensen kunnen de vergaderingen achteraf terugkijken op de website van de gemeente. De ondertiteling wordt na afloop automatisch toegevoegd via spraakherkenning. Per uur kost het zo'n vijf minuten om ondertiteling toe te voegen.

De gemeente laat weten dat ze eraan werken om in de toekomst ook live-uitzendingen te ondertitelen, maar de kans op fouten is momenteel nog te groot. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente daarmee gaat testen.

Automatische ondertiteling is niet 100 procent foutloos, maar er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke ondertiteling zonder handmatig ingrijpen, aldus de gemeente.