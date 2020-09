De in- en uitcheckpoortjes op station Den Haag Centraal zijn maandag gesloten, meldt de NS. Reizigers moeten vanaf nu in- of uitchecken om de poortjes te openen.

Den Haag Centraal is het 78e station waar de poortjes gesloten zijn. De poortjes werden vanwege de grote drukte op perron 8 en 9 eerder niet gesloten.

De doorgangen bij perron 7, 8, 9 en 10 zijn inmiddels verplaatst. Ze staan nu zo'n 6 meter dichter bij de stationshal. Hierdoor worden problemen met drukte voorkomen en kunnen reizigers makkelijker overstappen zonder dat ze per se hoeven in- en uitchecken.

Met behulp van gesloten poortjes moet het aantal zwartrijders worden verminderd. Ook voelt 89 procent van de reizigers zich op stations met gesloten doorgangen veilig. Bij stations zonder poortjes is dat aandeel 79 procent, meldt de NS.

De komende weken staan er NS-medewerkers bij de poortjes om alles in goede banen te leiden.