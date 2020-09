Een man is zaterdagmiddag neergestoken op de Paviljoensgracht in Den Haag. De politie is nog op zoek naar de dader en vraagt getuigen zich te melden.

De steekpartij vond plaats rond 14.45 uur. Wat de toedracht is, is nog onbekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De aard van zijn verwondingen is nog onduidelijk.

De dader is volgens de politie een man van rond de veertig jaar, met een lichtgetinte huidskleur en donker haar. Hij is rond de 1.75 meter lang en droeg tijdens de steekpartij een donkerblauwe jas of hoody en een spijkerbroek.

Als mensen de verdachte zien, moeten zij direct 112 bellen en de man niet zelf benaderen, meldt de politie.

Momenteel is de politie ter plaatse voor onderzoek.