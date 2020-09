Twee cafés in Den Haag hebben hun deuren gesloten vanwege coronabesmettingen, zo melden ze zaterdag op sociale media. Het gaat om Club 27 en Café 't Achterom.

Bij Club 27 en Café 't Achterom is vorige week zaterdag een groep van zes personen aanwezig geweest, waarvan een aantal later positief is getest op het coronavirus. Volgens Café 't Achterom liep de groep regelmatig tussen de cafés heen en weer.

Daarom hebben beide cafés de deuren uit voorzorg gesloten. Bezoekers die de cafés zaterdag bezochten, worden gevraagd zich te laten testen als zij klachten hebben die in verband kunnen worden gebracht met het coronavirus.

Naar verwachting gaat Club 27 op vrijdag 4 september weer open. Café 't Achterom meldt dat zij in de loop van volgende week weer verwachten open te gaan.