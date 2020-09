Een persoon is zaterdagochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een motor en een auto op de kruising van de Loevesteinlaan en de Hengelolaan in Den Haag.

Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur. De motor botste achter op de auto. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Het is ook nog niet duidelijk of de motorrijder of de automobilist gewond raakte. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De aard van de verwondingen is onbekend.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk.