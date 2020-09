De gemeente Den Haag lanceert in samenwerking met de Haagse onderwijsinstellingen en driehonderd ouderejaarsstudenten een online introductiecampagne voor nieuwe studenten die in de stad komen studeren.

De campagne bestaat uit veertig vlogs door de ouderejaarsstudenten waarin ze vertellen over studeren, wonen, vervoer, gezondheid en vrije tijd in Den Haag. Ook heeft burgemeester Jan van Zanen een welkomstvideo voor de studenten gemaakt.

"Met deze campagne willen we nieuwe studenten zich welkom en thuis laten voelen in Den Haag. Juist in deze gekke en soms ingewikkelde tijd is dat extra belangrijk. En wie kan daar beter bij helpen dan de studenten die de stad al goed kennen? Ik hoop dat de driehonderd digitale gidsen de nieuwe lichting snel wegwijs maken", aldus wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs).

Vanwege het coronavirus gaat de fysieke studentenintroductie, het Oh Oh Intro Festival, dit jaar niet door.