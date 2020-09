De FIOD heeft woensdag in vier panden in Den Haag een inval gedaan vanwege een verdenking van miljoenenfraude en faillisementsfraude bij de Haagse zorginstelling Just Care, meldt Omroep West.

Twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox zijn bij de inval doorzocht. Daarbij is administratie meegenomen en beslag gelegd op drie auto's, meerdere sieraden, designertassen en ander onroerend goed.

Twee bestuursleden en een ingehuurde zzp'er worden ervan verdacht geld te hebben gedeclareerd om hun huizen te verbouwen, meubels te kopen en een riant salaris aan zichzelf uit te keren. Daarnaast betaalden ze te weinig belasting, schrijft Omroep West.

De instelling voor mensen met psychische problemen zou tussen 2013 en 2018 12 miljoen euro hebben ontvangen voor het leveren van ggz- en Wmo-zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) twijfelde in 2016 aan de kwaliteit van de geleverde zorg van Just Care. Na onderzoek werd een dwangsom van 5 miljoen euro opgelegd.

Liep al een onderzoek vanwege gesjoemel inkomstenbelasting

De stichting kon niet aan de betaalverplichting voldoen en ging failliet in november 2018. De curator deed vervolgens aangifte omdat de administratie onvolledig was.

Er liep toen al een onderzoek door de FIOD, omdat de Belastingdienst al een vermoeden had dat de zorginstelling had gesjoemeld met de inkomstenbelasting.