De politie in Den Haag heeft bij vijf huiszoekingen in totaal bijna 1,5 miljoen euro aan contant geld aangetroffen. Dat meldt Omroep West dinsdag.

Het onderzoek was volgens Omroep West gericht op een netwerk van criminelen dat zich bezighield met drugshandel- en smokkel.

Twee van de verdachten, een man van 29 en een man van 30 jaar oud komen uit Den Haag en de andere verdachte is 23 en komt uit Capelle van den IJssel. De drie zouden drugs hebben gesmokkeld naar onder meer Zweden en Spanje.

De politie deed onderzoek in vijf woningen. Drie woningen in Den Haag, een in Capelle aan den IJssel en een in Nootdorp.