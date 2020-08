Slagerij Dungelmann aan de Hoogstraat in Den Haag is een week preventief dicht. Een winkelmedewerker heeft waarschijnlijk contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Dat meldt de slagerij dinsdag op Facebook.

Dat een winkelmedewerker vermoedelijk contact heeft gehad met een persoon die besmet is met het coronavirus, blijkt uit recentelijk bron- en contactonderzoek.

"In samenspraak met GGD Haaglanden hebben wij vanuit preventief oogpunt besloten de winkel deze week te sluiten", schrijft de slagerij op Facebook.

Dungelmann gaat dinsdag 1 september weer open.